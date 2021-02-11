Тегеран внедряет систему бесконтактных платежей по всей стране

Центральный банк Ирана объявил о планах внедрить централизованную систему бесконтактных платежей NFC в масштабах страны. Это позволит потребителям финансовых услуг загружать информацию о своей банковской карте на мобильный телефон и использовать гаджет для оплаты в магазинах и сервисных точках. Об этом сообщает psm7.com со ссылкой на иранский государственный англоязычный телеканал Press TV.

Фото: techradar.com

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Причины развития NFC-инфраструктуры

Глава центробанка Ирана Абдольнассер Хеммати написал в Instagram, что цель предлагаемой госбанком системы — «устранить необходимость использования карты для повседневных покупок в магазинах» и что она «соответствует надежным международным стандартам».

Хеммати также отметил, что бесконтактные платежи упростят использование электронных банковских систем в Иране, а также помогут уменьшить масштабы распространения коронавируса за счет снижения риска заражения.

«Стремление центробанка запустить платежную систему NFC также связано с тем, что она поможет сократить чрезмерное использование пластиковых карт, производство которых находится за рубежом», — написал глава центробанка.

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Кратко

NFC (Near field communication) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.

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Источник: МинФин