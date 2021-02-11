Курс валют на вечер 10 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка валюты дружно устремились ввысь: доллар добавил по копеек на обеих операциях, евро — по 17 копеек также на обеих операциях.

Фото: tsn.ua

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Валюта Открытие 10 февраля Закрытие 10 февраля Изменения доллар 27,72/27,74 27,87/27,89 15/15 евро 33,62/33,65 33,79/33,82 17/17 рубль 0,3756/0,3760 0,3777/0,3782 0,0021/0,0022

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6271−33,6513 грн/евро, торги по рублю — 0,3756−0,3760 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,73 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,85−28,70 гривны, евро — 33,45−35,00 гривны.

Источник: МинФин