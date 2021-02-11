Финансы

Курс валют на вечер 10 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка валюты дружно устремились ввысь: доллар добавил по копеек на обеих операциях, евро — по 17 копеек также на обеих операциях.

Фото: tsn.ua

0

Валюта

Открытие 10 февраля

Закрытие 10 февраля

Изменения

доллар

 27,72/27,74

27,87/27,89

15/15

евро

 33,62/33,65

33,79/33,82

17/17

рубль

0,3756/0,3760

0,3777/0,3782

0,0021/0,0022

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6271−33,6513 грн/евро, торги по рублю — 0,3756−0,3760 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,73 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,85−28,70 гривны, евро — 33,45−35,00 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В ЕС считают, что Украина «имеет право на самозащиту» от телеканалов Медведчука

1 час ago

Иран начал производить металлический уран – МАГАТЭ

2 часа ago

Львовян призвали выйти на дистанционным режим работы

2 часа ago

С опытом выступлений в Италии: ФК “Колос” объявил о трансфере полузащитника

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button