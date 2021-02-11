Финансы
Курс валют на вечер 10 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка валюты дружно устремились ввысь: доллар добавил по копеек на обеих операциях, евро — по 17 копеек также на обеих операциях.
Фото: tsn.ua
0
|
Валюта
|
Открытие 10 февраля
|
Закрытие 10 февраля
|
Изменения
|
доллар
|27,72/27,74
|
27,87/27,89
|
15/15
|
евро
|33,62/33,65
|
33,79/33,82
|
17/17
|
рубль
|
0,3756/0,3760
|
0,3777/0,3782
|
0,0021/0,0022
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6271−33,6513 грн/евро, торги по рублю — 0,3756−0,3760 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,30 гривны, продают по 33,73 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,85−28,70 гривны, евро — 33,45−35,00 гривны.
Источник: МинФин