Кто из банков получил убыток по итогам 2020 года. Список

По итогам 2020 года 8 банков показали убытки на 6,4 млрд грн. Самый большой убыток у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс банка. Об этом говорится в данных Нацбанка.

Фото: business.ua

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«Коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года. Количество убыточных банков не выросло. В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн», — говорится в сообщении НБУ.

Убыточные банки 2020 года

Согласно данным НБУ, убытки по итогам 2020 зафиксировали:

Укрэксимбанк — 5,59 млрд грн

Проминвестбанк — 451,516 млн грн

Правэкс-Банк — 184,17 млн грн

БТА Банк — 98,87 млн грн

Юнекс Банк — 36,61 млн грн

Банк «Земельный капитал» — 29,62 млн грн

Украинский банк реконструкции и развития — 21,07 млн грн

Альпари Банк — 7,47 млн грн.

Напомним

По итогам января-ноября 2020 годы 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн. По итогам января-октября 2020 самыми убыточными стали 10 банков.

Источник: МинФин