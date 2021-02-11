Крупные инвестиционные проекты теперь будут поддерживаться государством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине». Президент надеется, что этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: usm.media

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В чем суть закона

Подписанный закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций — от 20 млн евро ($24,25 млн).

Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

В частности, определены возможности:

получения налоговых льгот;

обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры;

предоставления преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов;

закрепления гарантий инвестора через прямой договор с правительством Украины.

Кому будет предоставляться поддержка

На государственную поддержку могут рассчитывать предприятия, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

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Кто ответственный

Предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам с самого начала проекта и в течение всей его продолжительности.

Напомним

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления № 3760-П об отмене решения о принятии в целом законопроекта об инвестиционных нянь. Проект постановления набрал только 123 голоса «за» и был отклонен.

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Источник: МинФин