Итоги 2020 года от IBOX Bank: 133 млн грн прибыли и трехкратное увеличение средств бизнес-клиентов

IBOX Bank на своем сайте отчитался о финансовых результатах 2020 года. За предыдущий год банку удалось показать внушительный рост по всем основным показателям, а также запустить первые сервисы в рамках новой стратегии работы.

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Основные результаты

По данным пресс-службы IBOX Bank, размер чистых активов за 12 месяцев 2020 года превысил отметку 2 млрд грн — это на 66,1% больше показателей 2019 года.

Традиционный для транзакционного банка рост показывает сегмент юридических лиц: за 2020 год объем средств корпоративных клиентов вырос почти в три раза по сравнению с 2019 годом.

«Мы продолжаем последовательно внедрять нашу новую стратегию работы и масштабировать свою деятельность. Лояльная тарифная сетка и гибкий подход к работе с различными нишами бизнеса позволяет привлекать клиентов с высокой динамикой развития бизнеса. Финансовый результат в 133 млн грн, характерный для группы средних банков с украинским капиталом, более чем показателен», — заявила и.о. Главы правления IBOX Bank Светлана Голяк.

Проекты и развитие

IBOX Bank активно внедряет стратегию транзакционного бизнеса. За 2020 год банку удалось стать принципальным членом в платежных системах Mastercard и Visa. Это позволило АО «АЙБОКС БАНК» запустить интернет-эквайринг для бизнеса.

Кроме того, в IBOX Bank начали более активно работать с физическими лицами. За 2020 год банк увеличил объем депозитов физлиц на 43,5%. Был обновлен дизайн карточных продуктов, открыто три новых отделения в Одессе, Львове и Днепре, также подписан договор о партнерстве с Ощадбанком. Он дал возможность безкомиссионного снятия наличных до 10000 грн в банкоматах «Ощадбанка» с карточек IBOX Bank.

«Даже несмотря на пандемию COVID-19, 2020 год стал бы для IBOX Bank годом больших перемен. Мы проделали огромную работу по оптимизации процессов банка: готовимся перейти на электронный документооборот, обновляем контакт-центр для бизнеса и физлиц и на низком старте по включению электронных кошельков от Apple и Google. Следующий шаг — конечно же, приложение, запуск которого будет вестись постепенно и с вниманием к обратной связи клиентов», — рассказал глава Департамента инноваций IBOX Bank Дмитрий Яковлев.

Напомним, за описанные выше достижения 28 октября 2020 года Международный финансовый клуб «Банкир» признал АО «Айбокс Банк» лучшим Транзакционным банком 2020 года.

Источник: МинФин