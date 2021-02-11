Ирина Сиренко возглавила управление по надзору за страховым рынком Нацбанка

С 10 февраля 2021 года Ирина Сиренко возглавила управление по надзору за страховым рынком департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ, сообщил порталу «Минфин» информированный источник.

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Что известно

У Ирины Сиренко богатый опыт работы на страховом рынке — начала в 1996 году с компании «Остра-Киев» (позже переименована в ИНГО Украина). Занимала топ-менеджерские должности и позиции СЕО также в страховых компаниях «АСКА-Жизнь» и «Провидна».

После 2013 года занималась консалтинговыми услугами, хеджированием рисков на страховом рынке, судя по декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

До конца января 2021 года Ирина Сиренко возглавляла Агентство по страховой защите и управлению рисками «IRP» (Insurance. Risks. Protection). До этого с 2013-го по 2020 год являлась учредителем и директором по развитию Международного института управления рисками.

Также вела преподавательскую деятельность, будучи доцентом кафедры «Страхование» КНЭУ им. Вадима Гетьмана в 2013—2014 годах.

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Источник: МинФин