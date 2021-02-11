Гривна проявляет характер: что опять происходит с валютой

Четверг на валютном рынке прошел позитивно для гривны, хотя основная часть игроков ожидала другого развития событий. Несмотря на активную раскачку курса в последние два дня — сегодня все же предложение по доллару превышало спрос. Котировки просели на 10 копеек — с утренних 27,86/27,88 до 27,76/27,78 гривен к концу сессии. После 15:00 у Нацбанка даже появилась возможность быстро купить $20 млн по 27,78 гривен, что затем окончательно выровняло спрос и предложение на межбанке.

Фото: nigroll.com

13

Ход торгов:

С самого утра некоторые спекулянты пробовали задирать рынок к уровням в 27,90 гривен за доллар, поставив цель 28 гривен к концу дня. Но покупатели не поддержали таких действий и спекулянтам пришлось отступить.

К 11:00 курс просел до 27,855/27,87 гривен, а к полудню его все же подтянули до уровня в 27,87/27,885. Именно в этот период были совершены основные сделки на торгах 11 февраля, а индикатор межбанка — справочный курс НБУ на 12:00 — был зафиксирован на отметке 27,8719 гривен.

После полудня желающих купить становилось все меньше, и продавцы были вынуждены снижать свои курсовые аппетиты. Покупатели становились все разборчивее при совершении сделок и периодически откровенно пользовались ситуацией, занижая котировки. В итоге — к обеду курс просел до 27,82/27,835 гривен, к 14:00 — до 27,80/27,815 гривен, а к 15:00 — до 27,785/27,80.

После трех часов на межбанк вышел Нацбанк и купил $20 млн по 27,78 гривен, что окончательно остановило котировки четверга на отметке 27,76/27,78 к концу сессии.

Благодаря снижению курса доллара сегодня на межбанке подешевел и евро — с 33,78/33,80 гривен до 33,69/33,71 к завершению торгов.

Главные события 11 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,86/27,88 просел до 27,76/27,78 гривен к концу сессии.

НБУ купил $20 млн по 27,78 гривен во второй половине сессии.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8719 гривен, а официальный на 12 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8384 гривны за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин