Финансы

Главное за четверг: снова ужасы коллекторов, самые убыточные из банков и кто получит ипотеку под 7%

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Когда в Украине начнут работать «черные» коллекторы
Законодатели взялись защитить должников от бандитских методов работы коллекторов. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Но это не означает, что сегодняшние вышибалы скоро потеряют работу. Ведь нормы этого документа не распространяются на львиную долю кредитов «до зарплаты».

Ипотека под 7%. Кому будут выдавать и на каких условиях
С марта украинцам обещают кредиты на жилье под 7%. Это действительно рекордное снижение стоимости ипотеки. Ведь сейчас она реально стоит в среднем 15−16% годовых.

Превратится ли биткоин в резервную валюту
Цена биткоина с марта 2020 года выросла почти в девять раз, а его рыночная капитализация почти в два раза превышает капитализацию крупнейшего американского банка JP Morgan.

Кто из банков получил убыток по итогам 2020 года. Список
По итогам 2020 года 8 банков показали убытки на 6,4 млрд грн. Самый большой убыток у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс банка. Об этом говорится в данных Нацбанка.

FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию
11 февраля 2021 года стартовало голосование за участников конкурса FinAwards-2021. До 8 марта пользователи «Минфина» могут отдать свой голос за участников в 21 номинации. В этом году в конкурсе можно проголосовать не только за банки, но также страховые и микрофинансовые компании.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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