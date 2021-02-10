За неделю курс гривны на межбанке укрепился на 1,4% — Данилишин

Курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% — до 5-месячного максимума. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в своем аккаунте на фейсбуке.

Фото: finbalance.com.ua

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Объем интервенций Национального банка по покупке иностранной валюты за 1−8 февраля 2021 года составил $160 млн, а объем международных резервов НБУ увеличился до $28,7 млрд.

Что способствовало укреплению гривны

«Факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются положительная конъюнктура на мировых товарных рынках (хотя стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины) и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран», — отметил Данилишин.

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Однако это не способствует оптимизму отечественных экспортеров, подчеркивает глава Совета НБУ. Промышленные предприятия сохраняют пессимизм относительно перспектив развития их деловой активности. Проведенный Госстатом опрос промышленных предприятий относительно их ожиданий в последующие три месяца подтвердил результаты аналогичного опроса, проведенного Нацбанком в январе, о чем писал «Минфин».

Отрицательный баланс ожиданий промышленных предприятий на январь — март 2021 года стал самым глубоким с апреля — июня 2020 года.

По мнению Данилишина, это свидетельствует о хронической нехватке внутреннего спроса, который и определяет пессимистические ожидания предприятий как о будущем производства, так и о перспективах сохранения рабочих мест. В то же время баланс ожиданий по изменению объема иностранных заказов на производство продукции (экспортного спроса) в промышленности в последующие три месяца также отрицательный, подчеркивает председатель Совета.

Курс гривны и ОВГЗ

Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд грн — до 96,5 млрд грн, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении, приводит цифры глава Совета НБУ.

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По его мнению, поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона 2 февраля составила 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. — по сравнению с февралем 2020 года.

Увеличили свои вложения в гривневые государственные ценные бумаги также банки (+2,1 млрд грн за неделю) и юридические лица (+1,2 млрд грн).

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«„Свободная“ ликвидность банков (остатки на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ, превышающих норматив ОР) на 05.02.21 составила более 130 млрд грн. Структурный избыток ликвидности удерживает ставки на межбанковском кредитном рынке на уровне, близком к нижней границе коридора операционных ставок НБУ (5%)», — отмечает Богдан Данилишин.

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Источник: МинФин