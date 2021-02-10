Украина может получить более 33% займа ВБ при условии вакцинации 10 миллионов украинцев

Одним из условий получения более 33% займа Всемирного банка (ВБ) в размере $30 млн является вакцинация 10 млн украинцев из групп риска. Об этом сообщает Министерство финансов.

Фото: rbc.ru

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Заем предполагается в рамках проекта «Экстренное реагирование на covid-19 и вакцинация в Украине».

Условия займа

«Речь идет о том, что показателем выполнения будет определенный процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от covid-19 соответствующим количеством доз», — подытоживают выводы совместного совещания Минфина со Всемирным банком и Минздравом.

Общая сумма кредита обсуждается на уровне $90 млн.

«Минфин поддерживает инициативы ВБ по реализации совместного с Минздравом проекта „Экстренное реагирование на covid-19 и вакцинация в Украине“. Но надо понимать, что это кредитные средства, а поэтому их распоряжение должно быть обоснованным и рациональным. Также мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине», — подчеркнул замминистра финансов Роман Ермолычев.

О чем договорились

По предварительным договоренностям, ВБ планирует предоставить Украине займ в размере $90 млн на поддержку мер по противодействию covid-19, а именно на обеспечение вакцин и тестирования от коронавируса. При этом для ВБ приоритетом является надлежащий учет вакцин, закупленных страной в рамках этого займа.

Так, по данным пресс-службы, на совещании Минфина, Минздрава и Всемирного банка обсуждался вопрос поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, что предусматривает пополнение общего фонда государственного бюджета. Речь идет о том, что показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз.

Какие ожидаются вакцины

В феврале Украина получит от глобальной инициативы COVAX первые 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer. Всего в рамках COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, чего хватит на вакцинацию 4 млн человек, поскольку вакцина вводится дважды.

Также Украина заключила контракт с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцины. Уполномоченным представителем компании Sinovac Biotech на территории Украины является АО «Лекхим».

Кроме того, Украина на днях должна подписать контракты на поставку 12 млн доз вакцины от covid-19. Эти вакцины разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Поставка вакцин будет осуществляться через контракт между Serum Institute и Crown Agents, которая определена правительством Украины на приобретение вакцины против коронавируса болезни.

Источник: МинФин