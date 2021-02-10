Вкладчики Мисто Банка уже получили почти 60% гарантированного возмещения — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил уже более 179,8 млн грн вкладчикам Мисто Банка, находящегося в стадии ликвидации. Это составляет 59% общей суммы выплат гарантированного возмещения, сообщила пресс-служба Фонда.

Фото: zn.ua

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Всего произведено более 1,8 тыс. выплат по вкладам, которые не превышают 200 тыс. грн и полностью гарантированы государством.

Как получить возмещение

Вкладчики Мисто Банка могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат:

Кредобанк Правэкс Банк Альфа-Банк Укргазбанк ПУМБ ТАСкомбанк Идея Банк банк «Пивденный» Приватбанк Универсал Банк Ощадбанк

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из перечисленных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка. Но эта сумма не может превышать 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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Ранее

Фонд начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мисто Банка с 15 января 2021 года.

Более 75% вкладчиков Мисто Банка (более 2 тыс. человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн.

Общая сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составляет около 302 млн грн.

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Напомним

Процедура ликвидации Мисто Банка была начата 27 января 2021 года. Она продлится до 26 января 2024 года включительно.

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения НБУ от 26 января 2021 года.

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Источник: МинФин