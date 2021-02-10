Три финкомпании оставили рынок по собственной инициативе — НБУ

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений три компании на основании поданных ими заявлений. Такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений на заседании 5 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: devisu.ua

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Кто ушел

Три финансовые компании ушли с рынка вообще:

финансовая компания «Артфин» — имела четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 20 ноября 2020 года, остальные лицензии — 15 января 2021-го;

финансовая компания «Кредитлайф» — имело лицензию на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 24 декабря 2020 года;

ООО «Ювид-2009» — имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий и поручительств. Лицензия на предоставление гарантий и поручительств была аннулирована еще предыдущим регулятором Нацкомфинуслуг в 2018 году. Остальные лицензии аннулированы 24 декабря 2020-го.

Активы этих трех финансовых компаний составляли 1,33 млрд грн, или 0,7% от общего объема рынка по состоянию на 1 октября 2020 года.

Структура рынка

По состоянию на 31 января 2021 года в Украине действуют 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг.

Количество участников небанковского рынка в январе 2021 года уменьшилось с 2065 до 2006.

Сейчас небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 301 ломбарда (было 302), 318 кредитных союзов (было 322), 143 лизинговых компаний (было 146), 969 финансовых компаний (было 1020), 65 страховых брокеров.

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Источник: МинФин