Курс валют на вечер 9 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
Закрытие межбанка ознаменовалось стремительным подъемом всех валют: доллар подскочил на 13 копеек на обеих операциях; евро добавил на покупке 19 копеек, на продаже — 18 копеек.
Фото: mind.ua
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Валюта
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Открытие 9 февраля
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Закрытие 9 февраля
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Изменения
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доллар
|27,57/27,59
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27,70/27,72
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13/13
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евро
|33,30/33,33
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33,49/33,51
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19/18
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рубль
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0,3719/0,3723
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0,3739/0,3744
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0,0020/0,0021
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,5700−27,5900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,3073−33,3314 грн/евро, торги по рублю — 0,3719−0,3723 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,60−27,80 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,50 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−28,70 гривны, евро — 33,25−35,00 гривны.
Источник: МинФин