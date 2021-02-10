Курс гривны продолжает укрепляться — аналитики ICU

Как и ожидали специалисты компании ICU, гривна укрепляется и на прошлой неделе пересекла отметку 28 грн/$. Это они отмечают в корпоративном дайджесте «Финансовый еженедельник», обнародованном на сайте компании.

Фото: profi-forex.org

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Что происходило на прошлой неделе

За прошедшую неделю гривна укрепилась на 1,5% и завершила неделю на уровне 27,71/$, что стало следствием дальнейшего смещения баланса на валютном рынке в пользу предложения.

Учитывая объемы приобретения облигаций нерезидентами, большими продавцами были не только они, считают эксперты. «Вероятно, благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках приводит к увеличению продажи экспортной выручки», — отметил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

После почти месяца перерыва на валютный рынок вернулся НБУ с интервенциями и выкупил в четверг, 4 февраля, $20 млн и $70 млн в пятницу, 5 февраля. Такими действиями НБУ сдержал укрепление гривны.

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Ожидания

На этой неделе укрепление курса вероятно продолжится до уровня 27,5 грн/$ при активном сдерживания этого движения со стороны НБУ.

Кроме того, гривна может постепенно дойти до отметки 27,0 грн/$ до конца месяца — как под влиянием нерезидентов, так и резидентов, которые будут продавать валюту, в частности, для уплаты квартальных налогов.

«Положительные тенденции на мировых рынках в части цен на товары украинского экспорта, а также улучшение сентимента на финансовых рынках будут способствовать увеличению притока валюты в страну и ее предложения на рынке», — подытожил Котович.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% – в долларах США

Источник: МинФин