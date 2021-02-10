Инфляция в Украине ускорилась. Как изменились цены

Рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% с 5% по итогам декабря 2020 года и 3,8% по итогам ноября. Об этом говорится в данных Госстата.

Фото: suspilne.media

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Рост инфляции

В январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в декабре и 1,3% в ноябре, тогда как в январе прошлого года она была значительно ниже — 0,2%.

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Кроме этого, Госстат в январе-2021 года зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3%, что соответствует уровню декабря.

В декабре 2020 году этот показатель был отрицательным — «минус» 0,2%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам января выросла до 5% с 4,5% по итогам декабря и 3,9% — по итогам ноября.

Как изменились цены

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5−1,0% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4,0%, в т. ч. обувь — на 4,0%, одежда — на 3,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,0% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию — на 17,3%, водоснабжение — на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей — на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

Напомним

Согласно обновленному инфляционному прогнозу Нацбанка в 2021 году инфляция вырастет до 7%.

В последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.

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Источник: МинФин