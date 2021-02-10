Главное за среду: свежий обзор депозитов, новое в расчете пенсий и акции столичных застройщиков

Банки продолжают снижать ставки по депозитам

Максимум 12,5% можно заработать на годовом депозите в гривне, 3% — в долларах и 2,6% — в евровалюте. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн увеличил ставку по вкладам в гривне. Каждый шестой — «срезал» проценты по вкладам. Подробно читайте в свежем обзоре «Минфина».

Акции на квартиры в Киеве: что предлагают застройщики после локдауна

В феврале застройщики делают скидки в честь Дня влюбленных. Однако нынешние предложения немного скромнее, чем новогодние акции. Более того, отдельные компании анонсировали повышение стоимости квартир в абсолютно всех комплексах.

В Украине установили рекордную среднюю зарплату для расчета пенсий

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2020 года. Средняя зарплата составила 13 320,55 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов

По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц и ФОПов в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,560 млрд грн, что на 28,1% или 133,120 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 года (474, 44 млрд грн).

Кабмин опубликовал постановление о возобновлении проверок бизнеса. Что известно

Кабинет Министров разрешил проводить ряд проверок бизнеса, частично отменив мораторий, который ввели 18 марта. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 89 от 3 февраля 2021 года.

Источник: МинФин