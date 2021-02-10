Главное за среду: свежий обзор депозитов, новое в расчете пенсий и акции столичных застройщиков
Банки продолжают снижать ставки по депозитам
Максимум 12,5% можно заработать на годовом депозите в гривне, 3% — в долларах и 2,6% — в евровалюте. За последние две недели только один банк с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн увеличил ставку по вкладам в гривне. Каждый шестой — «срезал» проценты по вкладам. Подробно читайте в свежем обзоре «Минфина».
Акции на квартиры в Киеве: что предлагают застройщики после локдауна
В феврале застройщики делают скидки в честь Дня влюбленных. Однако нынешние предложения немного скромнее, чем новогодние акции. Более того, отдельные компании анонсировали повышение стоимости квартир в абсолютно всех комплексах.
В Украине установили рекордную среднюю зарплату для расчета пенсий
Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2020 года. Средняя зарплата составила 13 320,55 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов
По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц и ФОПов в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,560 млрд грн, что на 28,1% или 133,120 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 года (474, 44 млрд грн).
Кабмин опубликовал постановление о возобновлении проверок бизнеса. Что известно
Кабинет Министров разрешил проводить ряд проверок бизнеса, частично отменив мораторий, который ввели 18 марта. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 89 от 3 февраля 2021 года.
Источник: МинФин