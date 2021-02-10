Больше всего неработающих кредитов учитывается на балансе государственных банков — 57,4% кредитного портфеля

Самый высокий объем проблемной задолженности продолжает сохраняться на балансах государственных банков — 310,2 млрд грн, или 57,4% кредитного портфеля. Объем неработающих кредитов банков с иностранным и частным украинским капиталом составляет 95,9 млрд грн и 24,0 млрд грн соответственно. Такие данные приводит в своем аккаунте на фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Фото: finstream.ua

0

Относительно проблемной задолженности

Препятствием для ускорения урегулирования вопроса неработающих кредитов отечественными банками является отсутствие в Украине эффективного рынка проблемной задолженности. В результате — наиболее распространенным инструментом урегулирования NPL остается их списание за счет резервов, и прежде всего государственными банками, отмечает Данилишин.

Объем неработающих кредитов в банковской системе снизился за 2020 год на 100,5 млрд грн.

Это позволило снизить долю проблемных активов в банках до 41%, которая хоть и остается самой высокой среди стран Европы, но почти на треть меньше своего максимального значения в 2017 году (58%).

«Учитывая действие временных мер Национального банка по смягчению требований к оценке банками рисков по активным операциям, текущие данные могут не в полной мере отражать реальное состояние качества кредитных портфелей банков. А потому, по моему мнению, Национальный банк постепенно и осторожно должен пересматривать соответствующие нормативно-правовые акты по банковскому регулированию, чтобы сохранить устойчивость банковского сектора к последствиям коронакризиса», — подчеркивает глава Совета Нацбанка.

Читайте также: В 2020 году доля неработающих кредитов в банках снизилась

Относительно работающих кредитов

«По моему мнению, негативные ожидания бизнеса наряду с несклонностью банков к кредитованию создают риск попадания украинской экономики в негативный цикл ухудшения экономической активности, если не будут сделаны решительные шаги и не обеспечена достаточная фискальная и монетарная поддержка экономики», — отметил Богдан Данилишин.

При этом он подчеркнул, что текущий кризис не является результатом чрезмерно рискованного поведения экономических субъектов, а является следствием экзогенного шока. Поэтому широкомасштабная фискальная поддержка экономики необходима для смягчения экономических и социальных последствий кризиса.

На сегодня объем работающих кредитов банков восстановился лишь до уровня начала 2019 года.

Так, объем работающих кредитов банковского сектора вырос в 2020 году на 9,2%, или на 52,4 млрд грн. В частности корпоративных кредитов — на 8,5%, или 33,1 млрд грн, кредитов физическим лицам — на 6,4%, или 9,0 млрд грн.

Однако объем работающих гривневых корпоративных кредитов банковского сектора в 1,8 раза ниже объема гривневых ОВГЗ в портфелях банков (418 млрд грн и 229 млрд грн соответственно). Объем работающих корпоративных кредитов в иностранной валюте составляет ½ от объема номинированных в иностранной валюте ОВГЗ в портфелях украинских банков.

Читайте также: Украина ведет переговоры с МВФ о создании специализированного финансового суда

О путях выхода из кризиса

Несмотря на то, что капитализация банков почти вдвое выше нормативного значения, их неподверженность риску ограничивает кредитование реального сектора, подчеркивает эксперт. И отмечает, насколько важно обратить внимание на государственную поддержку программ кредитования.

Объем предоставленных банками кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» превысил 20 млрд грн (+523 млн грн за неделю).

Положительной тенденцией является рост доли кредитов, выданных на капитальные инвестиции и антикризисную поддержку предприятий малого и микробизнеса. Вместе с тем, в структуре предоставленных по программе кредитов продолжают доминировать займы на рефинансирование существующей задолженности по кредитам ММП в банках (около 59%).

«В этих условиях задачей центрального банка является создание благоприятных условий для осуществления государственных заимствований на рынке и обеспечения непрерывного потока кредитных ресурсов в экономику, что позволит предотвратить распространение корпоративных дефолтов и ухудшение качества активов банковского сектора», — заключает Богдан Данилишин.

Срочно нужны деньги? Выбирай кредит в удобном каталоге на «Минфин»

Источник: МинФин