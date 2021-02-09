В Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров — Пенсионный фонд

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек — работающие пенсионеры. Такие данные обнародованы в пресс-релизе на сайте Пенсионного фонда Украины.

Фото: narodna-pravda.ua

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Кто какую пенсию получает

По состоянию на 1 января текущего года из общего количества пенсионеров:

74,84% получают пенсию по возрасту, средний размер 3 538,97 грн;

13,29% получают пенсию по инвалидности, средний размер 2 859,48 грн;

5,76% имеют пенсию в случае потери кормильца, средний размер 3 249,94 грн;

5,43% получают пенсию за выслугу лет, средний размер 4 763,29 грн;

0,65% имеют социальные пенсии, средний размер 1 786,06 грн;

0,03% получают ежегодное пожизненное денежное содержание судьи, средний размер 67 961,39 грн.

По состоянию на 01.01.21 средний размер пенсионной выплаты составил 3 507,51 грн.

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В какие сроки будут повышать пенсии

В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию — в целом на 9,3%. Это соответствует росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля 2021 года — с 1769 до 1854 грн (на 4,8%);

с 1 декабря 2021 года — с 1854 до 1934 грн (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

с 1 марта — плановая индексация пенсий — примерно на 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 грн (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);

с 1 апреля — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;

с 1 июля — ежемесячную доплату в размере 400 грн начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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Ранее

В связи с ростом минимальной заработной платы в 2021 году до уровня 6 тыс. грн по закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», с 1 января 2021 года был пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж: женщины не менее 30 лет и мужчины — 35 лет.

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Источник: МинФин