В Нацбанке допускают, что ставки по депозитам продолжат падать

При отсутствии потрясений на рынке можно ожидать дальнейшего снижения ставок по гривневым вкладам, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году. Об этом в колонке ЭП рассказал заместитель начальника управления системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий.

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Что будет с депозитными ставками

По словам Остролуцкого, в конце 2020 года снижение ставок по гривневым депозитам притормозило. Причина проста: ставки находятся на исторически низком уровне, поэтому запаса для дальнейшего снижения стоимости депозитов не так много.

В то же время у многих стран-соседей ставка по срочным депозитам ниже текущей инфляции, а в Украине — пока выше.

Что может помешать дальнейшему удешевлению депозитов

«Прежде всего — появление устойчивых девальвационных ожиданий, которые могут всколыхнуть историческую память граждан о валюте как надежном вложении. Однако рынок уже седьмой год определяет обменный курс, который колеблется в обе стороны, и выиграть на нем вкладчику сложно», — комментирует начальник.

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Кроме того, по его словам, объем международных резервов значительный, а девальвация 2020 года вкладчиков не испугала: гривневые средства на банковских счетах выросли за год более чем на 25%, а валютные — на несколько процентов в долларовом эквиваленте.

«В случае отсутствия потрясений на рынке можно ожидать дальнейшего снижения ставок по гривневым вкладам, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году. А ставки по валютным средствам уже достигли дна», — подытожил он.

Напомним

Как писал «Минфин» в депозитном обзоре, банки с депозитным портфелем в 1 млрд грн продолжают «резать» доходность вкладов. Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала с 11,5% до 11,25% годовых.

Ставки по депозитам в гривне

Коммерческий Индустриальный Банк снизил ставки по вкладам на все сроки — на 0,5% годовых. Например, депозит на 6 или 9 месяцев сейчас принесет годовой доход 10%. Больше всего здесь упала доходность «коротких» вкладов (на 1% годовых) — до 8,5% годовых.

Банк Січ уменьшил проценты по депозитам на 6 и 12 месяцев — до 8,5% и 10% годовых соответственно. Вклады на 9 месяцев, наоборот, подорожали на 0,5% годовых — до 9% годовых.

В Кредитвест Банке депозиты в национальной валюте подешевели сразу на 0,5−1,75% годовых. Сейчас на вкладах на 6 месяцев здесь можно заработать 8% годовых, на 12 месяцев — 8,5% годовых.

Ставки по депозитам в долларе

Кредитвест Банк «срезал» доходность вкладов на все сроки — на 0,5% -1,25% годовых. Например, депозит в банке на 6 месяцев принесет всего 1% годовых, на 12 месяцев — 2% годовых.

Банк Січ немного уменьшил проценты по вкладам на 3 и 9 месяцев — до 0,75% и 0,65% соответственно.

Ставки по депозитам в евро:

В Банке Січ просела доходность вкладов на 3 и 9 месяцев — до 0,75% и 0,65% годовых соответственно.

В Кредитвест Банке подешевели депозиты на все сроки — на 0,5% -0,75% годовых. Теперь открыть вклад в банке на полгода можно под 1% годовых, на год — под 1,5% годовых.

Источник: МинФин