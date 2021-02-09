Финансы

Правительство одобрило законопроект, которым планируется уменьшить теневую занятость и легализовать зарплату

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Правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия». Как указано в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, этот правовой акт будет способствовать уменьшению незадекларированного труда, легализации зарплаты и защиты работников.

Фото: voxukraine.org

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Какие изменения предусмотрены

Законопроект на законодательном уровне определяет понятие трудовых отношений и семь признаков их наличия:

  • Выполнение лицом работы по поручению и под контролем.
  • Осуществление регулирования процесса постоянной работы без определенной «результативной» цели.
  • Выполнение работы на определенном рабочем месте с правилами трудового распорядка.
  • Организация условий труда.
  • Систематическая выплата вознаграждения.
  • Установление продолжительности рабочего времени и времени отдыха.
  • Возмещение финансовых затрат, связанных с выполнением работы.

    • При наличии по крайней мере трех из перечисленных признаков работа считается как выполняемая в рамках трудовых отношений. Тогда надо заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен социальным пакетом.

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    Также регулируется вопрос правопреемственности в трудовых отношениях — когда появляется новый владелец. Работники должны быть проинформированы о, например, продаже компании, а также могут быть освобождены только на основаниях, прописанных в Кодексе законов о труде или в спецзаконах.

    Почему возникла потребность в изменениях

    Часто работодатели предлагают заключить, например, гражданско-правовую сделку вместо трудового договора. Это не ограничивает работодателя обязательной минимальной зарплатой, обязанностями перед работником и уменьшает налоговую нагрузку.

    С другой стороны сделки — работник, который не имеет никаких социальных гарантий, может получать зарплату меньше минимальной и в целом имеет меньше прав, чем в трудовых отношениях.

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    Что предшествовало

    Недавно «Минфин» писал, что парламент принял законопроект № 4051 относительно совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Он обновляет эту сферу, разделяет понятие дистанционной и надомной работы, нормирует бюрократические формальности и уточняет права работников и работодателей.

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
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    Admin

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