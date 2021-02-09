Правительство одобрило законопроект, которым планируется уменьшить теневую занятость и легализовать зарплату

Правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия». Как указано в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, этот правовой акт будет способствовать уменьшению незадекларированного труда, легализации зарплаты и защиты работников.

Фото: voxukraine.org

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Какие изменения предусмотрены

Законопроект на законодательном уровне определяет понятие трудовых отношений и семь признаков их наличия:

Выполнение лицом работы по поручению и под контролем.

Осуществление регулирования процесса постоянной работы без определенной «результативной» цели.

Выполнение работы на определенном рабочем месте с правилами трудового распорядка.

Организация условий труда.

Систематическая выплата вознаграждения.

Установление продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Возмещение финансовых затрат, связанных с выполнением работы.

При наличии по крайней мере трех из перечисленных признаков работа считается как выполняемая в рамках трудовых отношений. Тогда надо заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен социальным пакетом.

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Также регулируется вопрос правопреемственности в трудовых отношениях — когда появляется новый владелец. Работники должны быть проинформированы о, например, продаже компании, а также могут быть освобождены только на основаниях, прописанных в Кодексе законов о труде или в спецзаконах.

Почему возникла потребность в изменениях

Часто работодатели предлагают заключить, например, гражданско-правовую сделку вместо трудового договора. Это не ограничивает работодателя обязательной минимальной зарплатой, обязанностями перед работником и уменьшает налоговую нагрузку.

С другой стороны сделки — работник, который не имеет никаких социальных гарантий, может получать зарплату меньше минимальной и в целом имеет меньше прав, чем в трудовых отношениях.

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Что предшествовало

Недавно «Минфин» писал, что парламент принял законопроект № 4051 относительно совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Он обновляет эту сферу, разделяет понятие дистанционной и надомной работы, нормирует бюрократические формальности и уточняет права работников и работодателей.

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Источник: МинФин