Правительство анонсирует новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в январе — июне этого года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: gordonua.com

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Какие планы

«У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%», — сказал Шмыгаль во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.

По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа «Доступная ипотека», которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

«Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше», — отметил он.

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Относительно ипотеки под 7%

Ипотеку под 7% годовых могут взять только лица, впервые покупающие жилье и нуждающиеся в улучшении условий проживания. Льготы действуют на кредиты до 2 млн грн и на предметы ипотеки стоимостью до 2,5 млн грн.

Срок ипотечного кредита — до 240 месяцев.

Первый взнос потребитель должен оплатить за счет собственных средств — не менее 15% стоимости предмета ипотеки.

Базовая процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается:

на приобретение квартиры или частного дома — не более украинского индекса ставок по депозитам физлиц (12 месяцев) плюс 4,5 п.п.;

на приобретение жилья в объекте незавершенного строительства — не более украинского индекса ставок по депозитам физлиц (12 месяцев) плюс 7 п.п.

Компенсация процентов Фондом развития предпринимательства осуществляется ежемесячно. Деньги переводятся на открытый в банке счет условного хранения — эскроу. За предоставление гарантии банк платит Фонду комиссию — 0,5% годовых от суммы гарантированного кредитного портфеля заемщиков банка.

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Относительно финансового лизинга

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1111 о финансовом лизинге. Закон определяет, что финансовый лизинг — это вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором на срок и за плату передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга:

• имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем,

• имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями.

Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.

Закон также определяет объекты финансового лизинга. Таким объектом может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и соответствующее критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.

При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Законом прописан единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм. Установлены четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.

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Источник: МинФин