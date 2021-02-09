На ОВГЗ-аукционах 9 февраля привлечено почти 13,1 миллиарда
Министерство финансов на аукционах 9 февраля привлекло в бюджет 13,085 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
Фото: interfax.com.ua
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Что предлагалось
Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг с различными сроками обращения: шесть — в национальной валюте, один — в долларах США.
Как и планировалось, покупателям были предложены «длинные» 6-летние облигации внутреннего госзайма. Было продано таких облигаций на 964,26 млн грн под 12,5%.
Последний раз 6-летние ОВГЗ размещались после долгого перерыва 19 января. Минфину удалось продать их на 1,15 млрд грн со ставкой 12,5% годовых.
Что произошло
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте и долларах США в государственный бюджет было привлечено почти 13,1 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:
- 514,55 млн грн — под 9,89% с погашением 21.08.21;
- 901,66 млн грн — под 11,15% с погашением 02.02.22;
- 4,046 млрд грн — под 11,74% с погашением 15.06.22;
- 398,25 млн грн — под 11,90% с погашением 19.04.23;
- 537,78 млн грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;
- 964,26 млн грн — под 12,50% с погашением 26.05.27;
- 206,844 млн грн — под 3,09% с погашением 14.04.22.
С начала года
- 5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн.
- 12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.
- 19 января привлечено в бюджет 12,3 млрд грн.
- 26 января Минфин разместил ОВГЗ на 7,55 млрд грн.
- 2 февраля Минфин привлек в бюджет 5,3 млрд грн
В 2020 году
По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).
ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США
Источник: МинФин