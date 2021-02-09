На ОВГЗ-аукционах 9 февраля привлечено почти 13,1 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 9 февраля привлекло в бюджет 13,085 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: interfax.com.ua

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Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг с различными сроками обращения: шесть — в национальной валюте, один — в долларах США.

Как и планировалось, покупателям были предложены «длинные» 6-летние облигации внутреннего госзайма. Было продано таких облигаций на 964,26 млн грн под 12,5%.

Последний раз 6-летние ОВГЗ размещались после долгого перерыва 19 января. Минфину удалось продать их на 1,15 млрд грн со ставкой 12,5% годовых.

Что произошло

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте и долларах США в государственный бюджет было привлечено почти 13,1 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

514,55 млн грн — под 9,89% с погашением 21.08.21;

901,66 млн грн — под 11,15% с погашением 02.02.22;

4,046 млрд грн — под 11,74% с погашением 15.06.22;

398,25 млн грн — под 11,90% с погашением 19.04.23;

537,78 млн грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;

964,26 млн грн — под 12,50% с погашением 26.05.27;

206,844 млн грн — под 3,09% с погашением 14.04.22.

С начала года

5 января Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн.

12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.

19 января привлечено в бюджет 12,3 млрд грн.

26 января Минфин разместил ОВГЗ на 7,55 млрд грн.

2 февраля Минфин привлек в бюджет 5,3 млрд грн

В 2020 году

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин