Курс валют на вечер 8 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка все валюты дружно пошли вниз. Доллар потерял 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже. Евро «похудел» на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже.

Фото: myvin.com.ua

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Валюта Открытие 8 февраля Закрытие 8 февраля Изменения доллар 27,72/27,74 27,64/27,65 8/9 евро 33,37/33,40 33,32/33,34 5/6 рубль 0,3732/0,3736 0,3720/0,3724 0,0012/0,0012

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,3748−33,4022 грн/евро, торги по рублю — 0,3732−0,3736 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,50 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,80 гривны, евро — 33,10−35,00 гривны.

Источник: МинФин