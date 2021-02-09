Финансы

Курс валют на вечер 8 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка все валюты дружно пошли вниз. Доллар потерял 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже. Евро «похудел» на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже.

Фото: myvin.com.ua

1

Валюта

Открытие 8 февраля

Закрытие 8 февраля

Изменения

доллар

 27,72/27,74

27,64/27,65

8/9

евро

 33,37/33,40

33,32/33,34

5/6

рубль

0,3732/0,3736

0,3720/0,3724

0,0012/0,0012

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,3748−33,4022 грн/евро, торги по рублю — 0,3732−0,3736 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,50 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,80 гривны, евро — 33,10−35,00 гривны.

Источник: МинФин

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