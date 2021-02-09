Курс валют на вечер 8 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка все валюты дружно пошли вниз. Доллар потерял 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже. Евро «похудел» на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже.
Фото: myvin.com.ua
1
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Валюта
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Открытие 8 февраля
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Закрытие 8 февраля
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Изменения
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доллар
|27,72/27,74
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27,64/27,65
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8/9
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евро
|33,37/33,40
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33,32/33,34
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5/6
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рубль
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0,3732/0,3736
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0,3720/0,3724
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0,0012/0,0012
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,7200−27,7450 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,3748−33,4022 грн/евро, торги по рублю — 0,3732−0,3736 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,89 гривны. Евро покупают по 33,10 гривны, продают по 33,50 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,80 гривны, евро — 33,10−35,00 гривны.
Источник: МинФин