Главное за вторник: новые векторы инвестиций, рекордный приток денег в банки и гость «Минфин»-ТВ

Вложились в «аграрку» и за 5 дней заработали 3,7%

«Минфин» расширяет и диверсифицирует свой инвестиционный портфель. После индекса S&P 500 и металлов мы решили инвестировать в аграрный сектор. Рассказываем, куда именно вложили деньги, почему и сколько заработали.

Почему низкие ставки по депозитам устраивают НБУ, банки и бюджет

На фоне разговоров политиков о постоянном обнищании населения по итогам кризисного 2020 года был зафиксирован рекордный приток средств домохозяйств в банковскую систему.

Инфляция в Украине ускорилась. Как изменились цены

Рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% с 5% по итогам декабря 2020 года и 3,8% по итогам ноября. Об этом говорится в данных Госстата.

Как зарабатывают на «греховных акциях»

«Акции греха» — актив, который вызывает споры среди инвесторов. Одни считают их выгодными и защитными, другие — избегают по этическим соображениям. РБК Инвестиции разбирались, на чьей стороне правда. «Минфин» делится главным.

Кто больше всех заработал в прошлом году и куда инвестировать в 2021 году (видео)

В гостях у «Минфина» Василий Матий — финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес-сообщества BOARD и лектор KSE. В этом видео обсудим: какие инструменты инвестирования принесли высокий доход в 2020 году, на чем инвесторы заработали, на чем потеряли, а также куда инвестировать в 2021-м.

Источник: МинФин