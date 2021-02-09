Ферма из ноутбуков приносит китайским майнерам годовой доход в сумме $77 тысяч

Из-за нехватки на рынке дискретных видеокарт китайские майнеры начали собирать фермы из ноутбуков на базе видеокарт GeForce RTX 30. Двадцать таких ноутбуков может приносить, по расчетам экспертов, более $76,8 тыс. прибыли при текущих ценах и с учетом стоимости электричества в Китае. Об этом пишет investory. news со ссылкой на BTCer.

Фото: wx4.sinaimg.cn

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Майнинг этериума

Один ноутбук с видеокартой RTX 3060 в течение двух часов способен добыть 0,00053 этериума ($0,92 на текущий момент). Исходя из этих оценок, за год на одном таком ноутбуке можно добыть 2,3 этериума (более $4 тыс.). Таким образом, ферма из 20 ноутбуков приносить более $76,8 тыс. прибыли при текущих ценах и с учетом стоимости электричества в Китае.

Окупаемость ноутбука стоимостью от $1 тыс. составляет примерно три с половиной месяца, подсчитал портал Techarp.

Сейчас криптовалюта этериум торгуется на уровне $1750.

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Динамика биткоина

Между тем цена самой популярной криптовалюты биткоина снова достигла рекордного уровня. Теперь одна монета стоит более $48 тыс., свидетельствуют данные платформы CoinDesk.

Утром во вторник, 9 февраля, биткоин подорожал на 23,28% — до $48,119 тыс. Сейчас, в 14:23 по Киеву, стоимость биткоина составила $46,754 тыс. На предыдущем максимуме биткоин стоил более $45 тыс.

Резкий рост наметился днем в понедельник, 8 февраля, после того, как компания Tesla объявила о покупке криптовалюта на $1,5 млрд. Компания также указала, что в ближайшее время планирует начать принимать биткоины как средство оплаты за свои продукты.

Экс-глава Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США Брайан Брукс в разговоре с CoinDesk прокомментировал эту покупку.

«Для тех, кто инвестирует в биткоины, это потрясающая новость. Для тех, кто к этому не причастен, она выглядит отчасти тревожной», — прокомментировал он.

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Мнение традиционных экономистов

Брукс подчеркнул, что после реализации анонсированного Джо Байденом нового пакета стимулов темпы роста денежной массы ускорятся с 25% на начало пандемии до 40%. Это и заставляет компании вроде Tesla и MicroStrategy размещать резервы в первой криптовалюте.

Это беспокоит тех, кто связан с традиционной экономикой.

«Это безумие, верно? Инфляция так работает: чем больше у вас активов, тем меньшую ценность они имеют. Это объясняет, почему многие учреждения хотят иметь биткоин в резервах. Потенциально это стабильно источник ценности в долгосрочной перспективе», — пояснил Брайан Брукс.

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Ранее

«Минфин» писал, что подорожание биткоина оказалось вредным для окружающей среды, поскольку майнинг криптовалют оставляет за собой большой углеродный след.

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Источник: МинФин