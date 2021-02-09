Доллар продолжил падение на межбанке: кто в выигрыше

Понедельник снова порадовал поклонников гривны. За день доллар подешевел при продаже еще на 9 копеек — с 27,72/27,745 до 27,64/27,655 гривен, а курс продажи евро упал на 6 копеек с 33,37/33,40 гривен до 33,32/33,34.

Фото: teg.com.ua

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При этом, Нацбанк повторил сценарий прошлой пятницы и снова трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара. Сперва он купил $20 млн по 27,68 гривен. Затем достаточно долго «пылесосил» рынок по 27,65 гривен и купил еще $50 млн. А потом практически до конца сессии простоял с котировкой покупки доллара по 27,64 гривны. Последний ценник уже регулятору крупных объемов покупки не добавил, а больше посылал рынку сигнал об уровне курса, который был приемлем для Нацбанка.

Предложение превышало спрос весь день. Были замечены как местные продавцы (в основном крупные экспортеры), так и нерезиденты. Иностранцы явно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина по продаже ОВГЗ, а экспортеры опасаются дальнейшего проседания котировок и пока стремятся максимально быстро продавать весь объем валютной выручки.

Ход торгов:

С первых минут сессии предложение снова превышало спрос и с утренних 27,72/27,745 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,675/27,69 гривен, а к 12:00 до 27,65/27,665 гривен. НБУ сначала после 11:00 выкупил первые $20 млн по 27,68 гривен, но это не остановило падение курса и до 12:00 Нацбанк вышел во второй раз с покупкой по 27,65 гривен. Купил $50 млн и благодаря этим действиям курс замер в пределах 27,65/27,665 до 14:00. Ближе к концу обеда Нацбанк вышел в третий раз — уже по 27,64 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. Благодаря этому котировки доллара уже окончательно остановились на отметке 27,64/27,555 гривен до конца сессии.

Как и в пятницу, торги понедельника завершились на позитивной ноте для гривны.

Главные события 8 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,72/27,745 просел до 27,64/27,655 гривен к концу сессии.

Нацбанк трижды выходил на межбанк с покупкой доллара по 27,68 гривен, затем по 27,65 гривны и в последний раз по 27,64 гривны. По наблюдениям участников торгов за сегодня он купил чуть более $70 млн: $20 млн по 27,68 гривен, $50 млн по 27,65 гривен и фактически очень немного по 27,64.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,6752 гривен, а официальный на 9 февраля 2021 года установлен на отметке 27,6651 гривен за доллар.

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Источник: МинФин