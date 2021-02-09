Доллар продолжил падение на межбанке: кто в выигрыше
Понедельник снова порадовал поклонников гривны. За день доллар подешевел при продаже еще на 9 копеек — с 27,72/27,745 до 27,64/27,655 гривен, а курс продажи евро упал на 6 копеек с 33,37/33,40 гривен до 33,32/33,34.
Фото: teg.com.ua
17
При этом, Нацбанк повторил сценарий прошлой пятницы и снова трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара. Сперва он купил $20 млн по 27,68 гривен. Затем достаточно долго «пылесосил» рынок по 27,65 гривен и купил еще $50 млн. А потом практически до конца сессии простоял с котировкой покупки доллара по 27,64 гривны. Последний ценник уже регулятору крупных объемов покупки не добавил, а больше посылал рынку сигнал об уровне курса, который был приемлем для Нацбанка.
Предложение превышало спрос весь день. Были замечены как местные продавцы (в основном крупные экспортеры), так и нерезиденты. Иностранцы явно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина по продаже ОВГЗ, а экспортеры опасаются дальнейшего проседания котировок и пока стремятся максимально быстро продавать весь объем валютной выручки.
Ход торгов:
С первых минут сессии предложение снова превышало спрос и с утренних 27,72/27,745 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,675/27,69 гривен, а к 12:00 до 27,65/27,665 гривен. НБУ сначала после 11:00 выкупил первые $20 млн по 27,68 гривен, но это не остановило падение курса и до 12:00 Нацбанк вышел во второй раз с покупкой по 27,65 гривен. Купил $50 млн и благодаря этим действиям курс замер в пределах 27,65/27,665 до 14:00. Ближе к концу обеда Нацбанк вышел в третий раз — уже по 27,64 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. Благодаря этому котировки доллара уже окончательно остановились на отметке 27,64/27,555 гривен до конца сессии.
Как и в пятницу, торги понедельника завершились на позитивной ноте для гривны.
Главные события 8 февраля на валютном рынке:
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин