Чего ждать от валюты сегодня: почему напряжение по доллару только усиливается

Вторник будет чрезвычайно интересным днем на валютном рынке.

0

Нацбанк уже практически с пятницы ежедневно по три раза за день выходит с интервенциями по выкупу излишка доллара и этим сдерживает проседание американской валюты на нашем межбанке. За прошлую неделю он выкупил $90 млн, на этой только за понедельник — еще не менее $70 млн. И при этом котировки продолжают снижаться.

Основная причина проседания курса доллара на украинском рынке — сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и интерес к нему местных и иностранных инвесторов, активные распродажи валютной выручки экспортерами и предстоящие уже скоро бюджетные расчеты клиентов. В этой ситуации гривна в дефиците и это играет в пользу укрепления нацвалюты.

Основная интрига — до каких пределов курс снизится. Точнее — до каких пределов на это пойдет Нацбанк, который регулирует этот процесс своими интервенциями и их ценниками.

Борьба курсовых интересов крупных местных игроков в сочетании с действиями нерезидентов на первичном и вторичном рынках ОВГЗ и опосредованно их операциями на валютном рынке — будут основными мотиваторами по поведению курса в течении сессии вторника.

Прогноз курса на февраль 2021: будет ли обвал доллара и евро (видео)

Сегодня Минфин Украины планирует размещать 6 вариантов бумаг в гривне на сроки от 182 до 2296 дней и долларовые облигации на 428 дней. Причем, ограничивать по сумме будет только продажу бумаг на 182 дня (на 500 млн гривен) и на 357 дней (там сумма 1 млрд гривен). Это создаст конкуренцию между покупателями этих бумаг и Минфин надеется за счет этого понизить по ним доходность. Скорее всего — так и произойдет.

По остальным выпускам — Минфину это вряд ли удастся. По нашим прогнозам средневзвешенная доходность по размещенным гривневым облигациям будет в пределах 9,15−12,15% годовых в зависимости от сроков, по долларовым — не выше 3,8% годовых, а общий объем размещения в гривневом эквиваленте может находиться в пределах от 12,6 до 18,9 млрд гривен.

Такие значительные объемы операций на фондовом рынке отразятся и на валютном межбанке, что пока и работает в пользу укрепления гривны. Но значительное проседание уже начало интересовать ту группу покупателей валюты, кто все еще по природной жадности ждет «дна» по курсу. Как только будет малейший разворот котировок — этот отложенный спрос выйдет на межбанк. И это определенная угроза для дальнейшего понижающего тренда по доллару, который пока наблюдается на торгах. Это стоит учесть тем компаниям, кто должен в любом случае закрывать свои валютные контракты и просто должны принять решение, когда это делать.

Поведение потенциальных покупателей ОВГЗ, сам аукцион Минфина Украины, возможные интервенции НБУ и операции крупных игроков — вот те факторы, которые будут формировать сегодня «погоду» на межбанке. По прогнозам «Минфина» статистика торгов вторника увеличится по сравнению с предыдущими днями, но не превысит $215 млн при заключении до 650 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 9 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,50 — 27,75 грн, евро — коридор 33,10 — 33,50 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50 — 27,90 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 12−20 коп, а в кассах банков — от 15 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,90 — 33, 60 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,05 — 33,40 грн при спреде до 18−25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,50 — 27,67 грн и продажа 27,72 — 27,90 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,60 — 27,70 грн и продажа 27,72 — 27,81 грн.

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник: МинФин