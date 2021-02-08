Украина обновила перечень стран красной и зеленой зоны

Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению covid-19. В перечень «красной» зоны входят 80 стран по сравнению с 74 неделей ранее.

Фото: tvoemisto.tv

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Кто в «красной зоне»

В ней по данным на 5 февраля оказались Испания, Чехия, Великобритания, США, Израиль, Нидерланды, Кипр, Словакия, Россия, Италия, Австрия, Германия, Польша, Беларусь, Румыния, Венгрия, Канада и еще 63 страны.

Кто в «зеленой» зоне

В зеленой зоне — Болгария, Турция, Греция, Казахстан, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 104 страны.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН

Правила въезда в Украину

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от covid-19.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

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Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

Показатели для «красной зоны»

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (142,3).

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Источник: МинФин