В январе Фонд гарантирования вкладов заработал от продажи активов 13,8 миллиона

В течение января 2021 года на 11 из 40 открытых электронных торгах (аукционах) по реализации активов банков-банкротов Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заработал 13,7 млн грн. От непосредственной продажи активов выручено еще более 46 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фото: biz.censor.net

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Остальные торгов считаются несостоявшимися из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке активов.

Сколько и кто продал

Успешно завершились аукционы по продаже активов шести банков, а именно:

Фидобанка (портфели кредитов физических лиц и дебиторская задолженность) — на сумму 9,45 млн грн;

Диамантбанка (портфель кредитов юридических лиц) — на сумму 2,31 млн грн;

Дельта Банка (недвижимое имущество) — на сумму 1,32 млн грн;

Родовид Банка (недвижимое имущество, земельный участок) — на сумму 0,34 млн грн;

банка «Финансовая инициатива» (основные средства) — на сумму 0,21 млн грн.

банка «Камбио» (земельный участок) — на сумму 0,09 млн грн.

По состоянию на 3 февраля 2021 года по результатам 11 успешных аукционов получена оплата по пяти лотам на общую сумму 3,4 млн грн, по трем из них уже заключены договоры купли-продажи активов.

Кроме этого, в течение января от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено более 46 тыс грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Как происходят аукционы

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе «Prozorro.Продажи» и на международных площадках по открытой и прозрачной процедуре.

Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.

Победителем аукциона становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

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Подробная информация о запланированных торгах и результаты продажи активов размещена на сайте Фонда в разделе «Продажа активов» по ссылке.

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Источник: МинФин