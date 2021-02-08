Продажи бриллиантов упали на 15% из-за пандемии коронавируса

Продажи алмазов и бриллиантов в 2020 году упали на 15% на фоне пандемии коронавируса.

Фото: unet.in.ua

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Продажи алмазов и бриллиантов в 2020 году упали на 15% на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в докладе, опубликованном консалтинговой компанией Bain & Company и Всемирным центром алмазной промышленности, пишет Forbes.

Что с рынком

Основное снижение пришлось на первый и второй кварталы прошлого года. Сокращению алмазного рынка способствовали «локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность», утверждают эксперты.

Впрочем, на фоне массовых закрытий магазинов розничные продажи бриллиантов перешли в онлайн, что позволило поддержать рынок.

В докладе также отмечается, что отчасти отыграть падение бриллианты смогли благодаря потребителям, которые не смогли потратить свои средства на путешествия и направили их на покупку драгоценностей. В результате в четвертом квартале спрос практически восстановился, «а кульминацией этого стал сезон предпраздничных распродаж».

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Ранее, в январе, о том, что мировые продажи бриллиантов перешли к быстрому росту после нескольких лет стагнации, сообщал Bloomberg. Агентство отметило, что сектор снова переживает бум из-за приостановившихся путешествий: потребители стали вкладывают деньги в другие покупки — в том числе в драгоценности.

Авторы доклада отмечают, что алмазный рынок «доказал свою устойчивость перед лицом экономического спада, поскольку потребители продолжали видеть ценность этого рынка для себя». К примеру, продажи бриллиантов в США и Китае в четвертом квартале выросли на 5−10% (на 15−20% в годовом выражении).

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Прогноз экспертов

Эксперты ожидают, что восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов может начаться уже в 2021 году. Многие производители сообщили о росте продаж и цен на необработанные алмазы на 5−8% в январе. Раньше других, по прогнозам авторов доклада, восстановится китайский рынок (уже в начале следующего года), рынок развитых стран достигнет допандемического уровня в 2022—2023 годах, развивающихся — на год позднее.

Как покупать в Украине

В Украине целый ряд ювелирных компаний предлагают продажу бриллиантов. Цены на них могут варьироваться от нескольких сотен гривен за камни весом около 0,01−0,02 карата и превышать 1,5 млн грн.

Правда, не все из камней, которые представлены в прайс-листах украинских магазинов, действительно есть в наличии. Как объяснили «Минфину» в одном из ювелирных магазинов, часто камни под заказ нужно доставлять из-за рубежа и занимает это несколько недель. Покупатель должен оплатить пятую часть стоимости камня, в качестве предоплаты.

Покупая камни, важно обращать внимание, дает ли продавец сертификат о подтверждении характеристик бриллианта. Лучше, если сертификат будет от одного из авторитетных международных организаций. К ним относятся: Геммологический институт Америки (GIA), Высший алмазный совет в Антверпене (HRD), Международный геммологический институт в США, Бельгии, Канаде, Индии и Японии (IGI).

Вместе с тем, объясняют эксперты, нельзя исключать, что сертификат будет поддельный, а показатели чистоты и цвета бриллианта — завышены. Поэтому камень можно отдать на проверку. В Украине такие услуги предоставляет, например, Государственный геммологический центр.

Источник: МинФин