Международные резервы Украины за месяц «похудели» до $28,8 миллиарда

В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Фото: mind.ua

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По состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,82 миллиарда (в эквиваленте). В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства. Об этом говорится в данных НБУ.

Что повлияло на резервы

Динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей обслуживания и погашение государственного долга в иностранной валюте составил $311,4 млн. Из этой суммы $197 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), $66,4 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления на корит правительства от размещения ОВГЗ составили $48,2млн;

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во-вторых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

Традиционно в начале января наблюдалась низкая активность на валютном рынке. Нацбанк провел несколько интервенций по продажам (на общую сумму $20 млн) и по покупке ($40 млн) валюты для сглаживания колебаний на валютном рынке. В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями;

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в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $68,7 млн.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщалось

На начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% — до $ 25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.

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Источник: МинФин