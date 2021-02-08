Как следить за изменениями в кредитной истории? Бесплатный сервис от Finance.ua и ПВБКИ

Убедиться, что с вашей кредитной историей все в порядке, вы можете в бесплатном сервисе от Finance.ua и Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ).

Информационный партнер «Минфина», портал о личных финансах Finance.ua, и одно из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ — создали сервис, который позволяет проверять и отслеживать изменения в своей кредитной истории онлайн.

Это единственный сервис в Украине, который бесплатно предоставляет многократные услуги по проверке кредитного рейтинга. Доступен всем пользователям личного кабинета на сайте Finance.ua.

Какие данные предоставляет сервис:

показывает ваш кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг позволяет узнать, насколько надежным заемщиком вы выглядите в глазах банков и МФО и как улучшить свою ситуацию;

отслеживает изменения в кредитной истории. Если на ваше имя оформят новый займ, появится просрочка платежа, или поступит запрос от банков и МФО на просмотр вашей кредитной истории, в личный кабинет на Finance.ua придет уведомление. Это позволит контролировать кредитную историю и защититься от мошенников.

Также вы получите короткий общий отчет по вашей кредитной истории, а именно данные по:

количеству открытых и закрытых кредитов,

общей сумме кредитов,

сумме открытых кредитов,

остатке задолженности,

сумме просрочек по кредитам.

Источником всех этих данных выступает ПВБКИ. Данные обновляются регулярно.

Как получить доступ к сервису?

Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Finance.ua. Для этого необходимо предоставить ИНН и мобильный номер, который использовался для оформления займов.

Всех функции сервиса в личном кабинете предоставляются бесплатно.

Безопасность

Ваши личные данные защищены шифрованием AES-256. Портал не передает их третьим лицам.

О Finance.ua

Finance.ua — украинский финансовый портал, работает с 2000 года. Его основная тематика — собственные финансы.

На портале можно читать новости украинской и мировой экономики, узнать о колебаниях курсов валют, сравнить продукты украинских финансовых организаций (МФО). В рамках портала также функционирует форум для обсуждения финансовых вопросов.

О Первом всеукраинском бюро кредитных историй

Первое всеукраинское бюро кредитных историй зарегистрировано в 2005 году. Среди его участников — крупнейшие банки Украины, охват на рынке кредитования составляет 75%.

Бюро ведет кредитные истории как физических, так и юридических лиц. Потребителями услуг ПВБКИ выступают банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи и тому подобное.

Источник: МинФин