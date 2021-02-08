Как следить за изменениями в кредитной истории? Бесплатный сервис от Finance.ua и ПВБКИ
Убедиться, что с вашей кредитной историей все в порядке, вы можете в бесплатном сервисе от Finance.ua и Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ).
Информационный партнер «Минфина», портал о личных финансах Finance.ua, и одно из крупнейших кредитных бюро Украины — ПВБКИ — создали сервис, который позволяет проверять и отслеживать изменения в своей кредитной истории онлайн.
Это единственный сервис в Украине, который бесплатно предоставляет многократные услуги по проверке кредитного рейтинга. Доступен всем пользователям личного кабинета на сайте Finance.ua.
Какие данные предоставляет сервис:
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показывает ваш кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг позволяет узнать, насколько надежным заемщиком вы выглядите в глазах банков и МФО и как улучшить свою ситуацию;
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отслеживает изменения в кредитной истории. Если на ваше имя оформят новый займ, появится просрочка платежа, или поступит запрос от банков и МФО на просмотр вашей кредитной истории, в личный кабинет на Finance.ua придет уведомление. Это позволит контролировать кредитную историю и защититься от мошенников.
Также вы получите короткий общий отчет по вашей кредитной истории, а именно данные по:
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количеству открытых и закрытых кредитов,
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общей сумме кредитов,
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сумме открытых кредитов,
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остатке задолженности,
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сумме просрочек по кредитам.
Источником всех этих данных выступает ПВБКИ. Данные обновляются регулярно.
Как получить доступ к сервису?
Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Finance.ua. Для этого необходимо предоставить ИНН и мобильный номер, который использовался для оформления займов.
Всех функции сервиса в личном кабинете предоставляются бесплатно.
Безопасность
Ваши личные данные защищены шифрованием AES-256. Портал не передает их третьим лицам.
О Finance.ua
Finance.ua — украинский финансовый портал, работает с 2000 года. Его основная тематика — собственные финансы.
На портале можно читать новости украинской и мировой экономики, узнать о колебаниях курсов валют, сравнить продукты украинских финансовых организаций (МФО). В рамках портала также функционирует форум для обсуждения финансовых вопросов.
О Первом всеукраинском бюро кредитных историй
Первое всеукраинское бюро кредитных историй зарегистрировано в 2005 году. Среди его участников — крупнейшие банки Украины, охват на рынке кредитования составляет 75%.
Бюро ведет кредитные истории как физических, так и юридических лиц. Потребителями услуг ПВБКИ выступают банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы, компании, предоставляющие услуги связи и тому подобное.
Источник: МинФин