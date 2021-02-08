Финансы

Главное за понедельник: как обойтись без паники у банкомата и всю ли правду может узнать налоговая о ваших зарубежных счетах

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Если банкомат «съел» карту и не выдал деньги. Что делать
Каждый держатель платежной карты время от времени снимает наличные в банкоматах. Эти безобидные обыденные операции нередко заканчиваются тем, что банкомат «глотает» и не отдает карту, либо же списывает со счета, но физически не выдает деньги. Иногда «денежный ящик» наносит двойной удар — это происходит одновременно.

Когда налоговая узнает всю правду о зарубежных счетах украинцев
Как работает обмен налоговой информацией в мире и присоединится ли к этой системе Украина в этом году, «Минфину» рассказала менеджер налогово-юридического департамента компании Делойт в Украине Светлана Тутовская.

Как Маск «рулит» фондовым рынком
На днях основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что временно не будет пользоваться своим аккаунтом в Twitter. Но спустя два дня снова появился в соцсети. Твиты миллиардера после возвращения спровоцировали рост Dogecoin почти на 60%.

Итоги недели с Михаилом Федоровым
Уходящая неделя была полна новыми статистическими данными. Мир все еще в кризисе. Хотя многие компании-мировые гиганты приятно удивляют инвесторов результатами работы.

Декларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеров
В январе 2021 доходы в сумме более 1 миллиона задекларировали 336 человек. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Источник: МинФин

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