ФГВФЛ выставит на аукцион пул активов трех банков по стартовой цене более 0,5 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 31 марта 2021 года аукцион по продаже пула активов трех банков, находящихся в стадии ликвидации. Стартовая цена пула 503,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: ukrinform.ru

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Из чего состоит пул

В пул входят активы трех банков — ВТБ Банка, Родовид Банка и банка «Финансовая инициатива».

Структура пула сформирована из 1440 активов, среди которых:

128 прав требования по кредитным договорам;

9 объектов недвижимости в Днепропетровской области;

10 имущественных прав по векселям;

остальные — дебиторская задолженность.

В обеспечение по договорам — промышленная и жилая недвижимость, оборудование, промышленные производственные и перерабатывающие хозяйства, земельные участки, имущественные права и т. п.

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Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,9 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам — 8 лет. По многим кредитам продолжаются судебные дела, по 51 кредитному договору открыто производство Государственной исполнительной службы, по 14 — уголовные дела.

Подробно ознакомиться с активами в составе пула потенциальные покупатели могут через веб-страницу www.ffncorp.com (для зарегистрированных участников торгов) и в комнате данных банка.

Также подробная информация о лоте (#UKR-2021−01) с описанием кредитных соглашений и обеспечения содержится в публичном паспорте актива на информационном портале Фонда по ссылке.

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Как будут проходить торги

Торги пройдут на площадке «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (FFN), по голландской модели аукциона.

Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но пока не было желающих их купить.

Условия участия в аукционе представлены на сайте организатора торгов — www.ffncorp.com.

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Источник: МинФин