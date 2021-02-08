Евросоюз выделил украинскому бизнесу во время локдауна 200 миллионов евро

Евросоюз выделил 200 млн евро ($240,64 млн) в поддержку украинского бизнеса во время жесткого карантина, сообщает investory. news со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Такие цифры она озвучила во время онлайн-выступления на всеукраинском форуме «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы».

Фото: news.24tv.ua

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Относительно финансовой поддержки

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что с начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ и украинский бизнес. «Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции (легких), а также перечислили €200 млн на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», — отметила президент ЕК.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине €50 млн на вакцинацию от covid-19.

На отечественный рынок поступят препараты от Pfizer и Astra Zeneca.

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Относительно инициативы COVAX

Впоследствии ЕС стал активным участником глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX.

Благодаря программам в рамках COVAX, по словам президента Еврокомиссии, врачи и медицинский персонал в Украине уже в этом месяце смогут получить первые вакцины. Еще миллионы доз поступят в Украину до начала лета.

«Европейский Союз — крупнейший донор инициативы COVAX. В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать Украине часть своих вакцин. Все вакцины из ЕС гарантированно безопасные и действенные. Они были тщательно проверены независимым Европейским медицинским агентством (ЕМА) «, — отметила фон дер Ляйен.

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Вакцинация в Украине

Первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 000 доз. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Это количество вакцины сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также сотрудников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью.

Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля.

Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8−16 млн доз вакцины от covid-19. Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 млн доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

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Источник: МинФин