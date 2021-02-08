Цена Brent превысила $60 впервые больше чем за год

Цена нефти Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже.

Фото: ukrinform.ua

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Цена нефти Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже. По состоянию на 8:47 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на +1,2%, до $60,05 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI росли на 1,25%, до $57,56. Об этом пишет Forbes.

Что происходит с ценами на нефть

Нефть дорожает с конца октября на фоне регистрации и начала применения новых вакцин от коронавируса, отмечает Bloomberg. Глава азиатского подразделения Vitol Майк Мюллер в интервью Gulf Intelligence отметил, что в плане «эйфории» на фоне регистрации вакцин нефтяной рынок, возможно, даже «торопит события».

Как пишет Bloomberg, на цены также влияет растущий спрос на нефть в Китае. По данным на прошлую пятницу, в страну направлялись 127 супертанкеров, которые при полной загрузке могут доставить более 250 млн баррелей.

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Генеральный директор Royal Dutch Shell Plc Бен Ван Берден на прошлой неделе заявил, что продажи топлива в Китай вернулись в «режим значительного роста».

Рост стоимости нефти также обусловлен недавней сделкой ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия добровольно согласилась сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки в феврале и марте 2021 года. «Фундаментальная картина улучшения спроса и дисциплины на стороне предложения предполагает, что у рынка есть явный потенциал роста», — сказал Bloomberg главный рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл Маккарти.

Что ожидают нефтяные компании

В то же время компания Chevron Corp заявила о намерении дождаться стабилизации ситуации с пандемией covid-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне.

«Мы поставили на паузу свой план, поскольку миру не нужны были дополнительные баррели нефти, и мы не хотели тратить капитал на увеличение поставок на и без того переполненный рынок», — заявил главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер.

Однако, отметил он, в случае формирования соответствующих условий на рынке ресурсов и возможностей в компании достаточно. Соответствующие условия, подчеркнул Бребер, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже в начале 2022 года.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными, несмотря на вспышки covid-19, продолжающиеся по всему миру. Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по лунному календарю (12 февраля) привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

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Среднесрочные перспективы спроса на нефть являются благоприятными, однако краткосрочные риски, связанные с коронавирусом и недостаточно быстрой вакцинацией, сохраняются, отмечает аналитик компании Axi Стивен Иннес.

Источник: МинФин