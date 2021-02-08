Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%

По подсчетам агентства Bloomberg, экспорт алжирской нефти и газа в 2020 году упал на 30%. Негативная тенденция продолжилась и в этом году — по итогам января продажи сырой нефти упали до 290 тыс. баррелей в день, что на 36% меньше, чем в декабре и является рекордно низким показателем с 2017 года, передает Коммерсант.

Фото: neftegaz.ru

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Что происходит

В ближайшие 10 лет Алжир может полностью прекратить продажу нефти за границу. Причинами такой ситуации Bloomberg называет просчеты в управлении нефтегазовой промышленностью страны и недостаточные инвестиции в сектор.

По мнению министра экономического планирования Шарифа Бельмихуба, столь резкое сокращение экспорта нефти и газа может привести к тому, что в течение ближайших десяти лет Алжир может полностью прекратить продажу этого сырья за границу.

«Алжир больше не является нефтяной державой», — заявил чиновник в эфире местного радио.

Сейчас нефть стоит более чем вдвое дешевле — около $60 за баррель.

Проблемы усугубляются тем, что для поддержания бездефицитного государственного бюджета Алжира, по подсчетам МВФ, необходима цена на нефть в районе $135 за баррель — выше, чем для любой другой арабской страны-экспортера.

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Давос против финансирования ископаемого топлива

В сегодняшних условиях продолжать финансирование добычи ископаемого топлива — это то же, что для банка и мировой экономики выдавать субстандартные кредиты на ипотеку, то есть кредиты для заемщиков с проблемной кредитной историей и низкими доходами. Такую метафору привели эсперты рынка в докладе, подготовленном для Всемирного экономического форума-2021, пишет mind.ua.

С момента подписания Парижского климатического соглашения в 2015 году 33 крупных глобальных банка коллективно вложили $1,9 трлн в ископаемое топливо. Недавний анализ WRI показывает, что с 2016-го по 2018 год уровень финансирования ископаемого топлива банками почти вдвое превышал средний годовой объем таких кредитов.

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Гораздо худший и более вероятный сегодня риск возникает из-за невыполнения целей Парижского соглашения. Это происходит из-за того, что не удалось достичь быстрого перехода от угольных электростанций к возобновляемой энергетике, что Марк Карни, экс-руководитель Банка Англии и недавно назначенный Специальным посланником ООН по климатическим воздействиям и финансов, назвал «катастрофическим сценарием ведения бизнеса».

Экономике понадобится $90 трлн в следующие 10 лет для достижения целей Парижского соглашения на период до 2030 года.

Какие решения будут эффективными в этой ситуации

Противодействие глобальному потеплению требует ограничения негативных действий, а не только стимулирование положительных, отмечают авторы доклада «Финансирование ископаемого топлива рискует повторить крах 2008 года. И вот почему».

Центральные банки, имея функции регулирования финансовой стабильности, должны принять дополнительные меры для устранения системных климатических рисков.

Следует ввести правила, которые бы запрещали кредитование и инвестиции в секторы с высоким содержанием выбросов углерода.

Центральным банкам следует исключить ископаемое топливо и другие загрязняющие отрасли из своих программ покупки активов и отдавать приоритет тем секторам, которые продвигают переход к низкоуглеродной экономике.

Центральные банки должны следовать примеру Банка Англии и Центрального банка Нидерландов и включить ряд климатических сценариев в стресс-тесты финансовых учреждений.

Правительства, со своей стороны, должны передать центральным банкам четкую установку на сохранение финансовой стабильности — для этого важно полностью учитывать климатические риски и работать в направлении декарбонизации.

Отчетность для банковских учреждений по раскрытию финансовой информации, связанной с воздействием на климат, должна быть обязательной.

Правительствам следует прекратить субсидировать ископаемое топливо и стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии.

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Источник: МинФин