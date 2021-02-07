Украинская экономика резко возрастет во втором квартале 2021 года — Reuters

Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти кварталов спада подряд. Ключевое условие — правительство будет придерживаться ослабления коронавирусных ограничений. К такому выводу пришло агентство Reuters, пишет Экономическая правда.

Фото: golos.ua

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Что прогнозируют

Согласно медианным прогнозам украинских аналитиков, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт в январе — марте сократится на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале ВВП резко подскочит на 10,2% по сравнению с низкой базой.

Агентство пишет, что резкий рост во втором квартале отчасти связан с низкой базой с 2020 года, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле — июне, поскольку ограничения по коронавирусу были особенно жесткими.

Высшая сезонная активность в сельском хозяйстве и строительстве во втором квартале также вероятно будет способствовать экономическому восстановлению, утверждают аналитики.

Средний прогноз 12 аналитиков-респондентов предполагает рост экономики на 4% в 2021 году.

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Напоминаем

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020 году на 4,2% и рост в 2021 году на 4,8%.

Правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%. Такие цифры озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией.

НБУ ожидал спад экономики на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в 2021 году ВВП страны может вырасти на 4%.

Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2022 году на 3,1% из-за замедления темпов внедрения структурных реформ. Таким образом восстановление экономики Украины в 2021 году будет медленнее, чем рост мирового ВВП.

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Источник: МинФин