Украинцев полностью переведут на электронные трудовые книжки

Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

Фото: ukrinform.ua

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«За» законопроект № 3623 проголосовало 265 депутатов.

Что это значит

От бумажных трудовых книжек откажутся не сразу. Законопроект предусматривает пятилетний переходный период: можно будет использовать и бумажную, и электронную трудовую.

Электронную трудовую будут создавать в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда.

Для этого работник и работодатель вносить в реестр сканы или оцифрованные копии бумажной трудовой, справок и т. п., которые должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью.

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После внесения сведений в Госреестр работодатель обязан отдать работнику оригинал бумажной трудовой под подпись. Кроме того, работник может просить вносить в бумажную книгу сведения о приеме на работу, переводе и увольнении, несмотря на наличие электронной трудовой.

Начисление пенсий

Закон вводит возможность автоматического назначения пенсии, без личного обращения человека, с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

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«Если человек перенес назначение пенсии и продлил пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5−0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения», — говорится в пояснительной записке.

Источник: МинФин