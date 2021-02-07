В январе клиенты купили через Приват24 ОВГЗ на 80 миллионов

В 2020 году Приватбанк провел операции по продаже клиентам банка ОВГЗ на сумму около 1,3 млрд грн, более 10% из которых составляют операции в Приват24. Об этом сообщили «Минфину» в пресс-службе банка.

Фото: delo.ua

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Объем операций

По состоянию на 5 февраля 2021 общий объем проведенных операций с государственными облигациями в Приват24 составляет около 215 млн грн.

Около 60% клиентов осуществляют оформление операций on-line.

Количество и объем операций в Приват24 растет каждый месяц. В частности, в январе 2021 года банком реализовано около 80 млн грн ОВГЗ через Приват24.

Планы на 2021

В 2021 году Приватбанк планирует увеличить объемы дистанционных продаж государственных облигаций, а также расширить перечень услуг в Приват 24.

В частности, предоставит своим клиентам возможность покупать ОВГЗ не только на вторичном внебиржевом рынке, но и подавать заявки на их приобретение на аукционах Министерства финансов и на фондовых биржах «ПФТС» и «Перспектива».

Уже на следующей неделе Приватбанк запустит операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB, которая будет включать в себя доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online в новом дизайне так и новые идеи и функции.

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Напомним

По состоянию на конец 2020 года портфель клиентов Приватбанка в ОВГЗ составил более 1,5 млрд грн, что составляет 10% всех вложений физических лиц в ОВГЗ на фондовом рынке и 1% — всех вложений юридических лиц.

С 27 февраля 2019 года клиентам Приватбанка стала доступна услуга «Операции с ценными бумагами» в Приват24web.

Ранее «Минфин» сообщал, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала лицензию Приватбанку для торговли ценными бумагами.

Что такое ОВГЗ

Альтернативой депозитам могут стать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — как гривневые, так и валютные.

Сколько можно зарабатывать на ОВГЗ (видео)

Их доходность сейчас вполне сопоставима с процентами, которые готовы платить по вкладам украинские банки. И намного выше той, что предлагает большинство «дочек» западных банков. К тому же, с доходов по облигациям не взимается ни 18% налог, ни 1,5% военный сбор.

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Еще один «плюс» такого инструмента — высокая ликвидность рынка ОВГЗ. Бумаги можно продать в любой момент по рыночной стоимости.

Редактор ленты новостей

Недогибченко Анна

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин