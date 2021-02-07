В 2021 году в UkraineInvest надеются привлечь $7,7 миллиарда инвестиций

В прошлом году правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest помог привлечь в Украину более $600 млн инвестиций, а в 2021 году надеется еще на $7,7 млрд. Об этом в интервью Bloomberg рассказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, пишет Укринформ.

Фото: bulgartimes.com

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Что уже происходит

Исполнительный директор UkraineInvest заметил, что в Украине уже поступают $1,1 млрд инвестиций в горно-добывающую промышленность от канадской компании Black Iron и 200 млн евро от Kronospan, которая строит свое предприятие. Также собственные заводы сейчас возводят бельгийский производитель матрасов Monks International и датский производитель мебели Hjorn Knudsen.

«Раньше Азия была ведущей производственной площадкой. Но из-за коронавируса стало понятно, что длинные цепи поставки могут повлиять на эффективность контрактов. Это и помогает нанести Украину на карту европейских инвесторов», — заметил Цивкач.

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Какие у нас проблемы

«Впрочем инвесторы до сих пор жалуются на утверждение документов, правозащитную сферу, а также налоговую и таможенную службы. На инвестиционный климат влияют также монополии, но Цивкач заметил, что эта проблема может облегчить пересмотр антитрастовой системы и создание суда по вопросам конкуренции», — утверждает Bloomberg.

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«Все в наших руках, интерес есть. Мы должны создать комфортные условия для инвесторов», — отметил исполнительный директор UkraineInvest.

Цивкач напомнил, что правительство уже облегчило правила продажи сельскохозяйственных земель, либерализировав рынок газа и оцифровав многие услуги.

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Источник: МинФин