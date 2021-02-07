Минфин внепланово выставит на аукционы 9 февраля 6-летние ОВГЗ и 16 февраля — ОВГЗ в долларах и евро

Министерство финансов Украины на ближайших аукционах 9 февраля дополнительно предложит самые «длинные» 6-летние облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), а спустя неделю — 2-летние долларовые ОВГЗ и годичные ОВГЗ в евро. Необходимые изменения внесены в график размещения облигаций, который ведомство обнародовало на своем сайте.

Фото: ua-ekonomist.com

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Какие еще изменения внесены

Кроме того, предложение на аукционе 9 февраля будет также расширено годичными ценными бумагами, объем которых, как и 2 февраля, ограничен 1 млрд грн.

Как и планировалось ранее, покупателям будут предложены ОВГЗ с погашением через 6 месяцев (объем ограничен 0,5 млрд грн), 1,5 года, 2 и 3 года, а также 14-месячные долларовые бумаги.

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Планировалось, что 6-летние гривневые ОВГЗ будут предлагаться 23 февраля, однако в обновленном графике в этот день они отсутствуют, как и 14-месячные долларовые ОВГЗ, которые также были в графике в его первоначальном виде.

Последний раз 6-летние ОВГЗ размещались после долгого перерыва 19 января. Минфину удалось продать их на 1,15 млрд грн по ставке 12,5% годовых.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин