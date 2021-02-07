Карантин планируют продлить до 30 апреля

Карантин в Украине планируется продлить до 30 апреля 2021 года. Однако карантинные мероприятия изменятся. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет thepage.

Фото: unian.net

6

Что планируется

МОЗ уже разработал нормативный акт, регулирующий карантин в Украине.

Планируется продлить время работы заведений питания и разрешить проведение мероприятий с 50% заполняемостью залов из расчета не более одного человека на 5 кв. м.

В то же время жесткие карантинные ограничения будут введены только в регионах, где критерии заполняемости кроватей и количества новых госпитализированных пациентов одновременно превышают нормы.

Однако закрывать транспорт не будут даже при жестких карантинных ограничениях.

Читайте также: Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон

Сроки карантина

Правительство продолжит карантин минимум до мая 2021 года. Однако, вероятно, он будет продолжен и после этой даты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины».

По словам премьера, карантин будет действовать до 30 апреля или даже будет продлен в той или иной форме, возможно в адаптивной.

Кстати говоря

В ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцин против коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Вакцины будут предоставлены в рамках программы COVAX.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Источник: МинФин