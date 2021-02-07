5 февраля общая капитализация крипторынка обновила исторический максимум выше $1,175 трлн. Общие суточные объемы торгов составили $160 млрд, по данным Coingecko. Это произошло на фоне роста стоимости биткоина и других валют, пишет РБК.

Фото: frontnews.eu

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Причина роста

За прошедшую неделю главная цифровая монета подорожала 13%, Ethereum — на 24%, Polkadot — на 20%. На пике капитализация биткоина превышала $700 млрд, эфира — $190 млрд.

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Напомним

Ранее платежный гигант Visaанонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

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Источник: МинФин