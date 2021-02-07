Финансовый сектор США готовится к переходу на платежную инфраструктуру FedNow

Федеральная резервная система США ускоряет график запуска своей новой платежной системы в реальном времени FedNow. Планируемая дата выхода сервиса перенесена на 2023 год. Об этом сообщает psm7.com со ссылкой на finextra.com.

Фото: sharespro.ru

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Как заработает FedNow

Куратор проекта, президент и главный исполнительный директор Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что за последние несколько месяцев группа разработчиков FedNow значительно продвинулась в направлении основных этапов создания платежной системы.

«Основываясь на прогрессе нашей команды, мы рады сообщить об обновлении графика, чтобы финансовая отрасль Америки могла уверенно продолжать подготовку к переходу на FedNow», — сообщила Джордж.

Запуск новой real-time платежной системы будет осуществляться поэтапно.

Первоначально свое функционирование начнут основные функции клиринга и расчетов системы, а также ряд дополнительных функций, в числе которых инструменты для запроса платежа, его обработки и сверки учетных данных участников транзакции.

Система FedNow станет общедоступной только после всестороннего тестирования более чем 110 финансовыми учреждениями, которые принимают участие в пилотной программе.

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Кстати

Американская цифровая финансовая платформа Uphold планирует выпустить на европейский рынок криптовалютную карту. Для этих целей биржа приобрела компанию-эмитента Optimus Cards UK. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Optimus является авторизированным финучреждением электронных денег, которое выступает в качестве платежного агента и эмитента дебетовых карт, в том числе мультивалютных. «Мы рады, что приобрели эмитента с такой технически сложной платформой и полной лицензией EMI», — заявил гендиректор Uphold Джей Пи Тириот.

Это позволит Uphold, добавил Тириот, в ближайшее время выпустить дебетовые карты с поддержкой нескольких активов и криптовалют в Великобритании и Европе.

Uphold обслуживает более 184 стран и поддерживает около 30 валют, различные товары и криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Кроме того, биржа позволяет торговать драгоценными металлами и акциями.

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Источник: МинФин