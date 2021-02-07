Биткоин вредит окружающей среде из-за опасного майнинга

Подорожание биткоина оказалось вредным для окружающей среды, поскольку майнинг криптовалюты оставляет за собой большой углеродный след, сообщает investory. news со ссылкой на CNBC .

Фото: cnbc.com

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Что происходит

При майнинге производится 36,95 мегатонн углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. А по оценкам Digonomist, он потребляет столько же энергии, что и Чили — около 77,78 ТВт-час.

Для генерации кода потребляется столько энергии, сколько использует целая страна.

По мере роста цены на биткоин растет и потребление энергии

По словам представителя Кембриджского центра альтернативных финансов Мишеля Раухса, на долю майнинга приходится около 0,5% от общего мирового потребления электроэнергии.

Чем успешнее становится биткоин, тем выше его цена. А чем выше цена, тем больше конкуренция, а значит, и больше энергии тратится на добычу.

Сегодня цена одного биткоина по состоянию на 11:52 по Киеву составляет $39 518.

Что предшествовало

Сначала биткоин как криптовалюта стоил всего несколько центов и практически не привлекал к себе особого внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку $1000.

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Блокчейн — цифровой реестр всех транзакций с биткоином. Он спроектирован так, чтобы пользователи не могли «дважды потратить» средства — недостаток, при котором один и тот же цифровой токен может быть потрачен более одного раза.

Каждый блок, который прилагается к цепочке, содержит жесткие криптографические ссылки на предыдущий блок. Сторонники биткоина утверждают, что это делает его чрезвычайно безопасным.

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Источник: МинФин