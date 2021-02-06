Валюта продолжает дешеветь: что в реальности происходит с курсом

Пятница на валютном рынке снова прошла позитивно для нацвалюты. За день доллар просел с утренних 27,78/27,795 до 27,72/27,745 гривен к концу сессии. Нацбанк при этом трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара и покупал валюту в начале по 27,78 гривен, затем по 27,74 гривны, а потом и по 27,72 гривны. По слухам на рынке — в основном так активно продавались нерезиденты, которые готовятся к предстоящему аукциону по размещению ОВГЗ 9 февраля.

Фото: ub.ua

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Правда ли это, или просто так удачно совпали сегодня звезды для гривны на межбанке — покажут результаты аукциона. Мы склонны верить версии о нерезидентских продажах валюты, так как часть крупных экспортеров не спешили сегодня продавать всю валютную выручку при таком рынке и перенесли свои заявки на другие дни.

Ход торгов:

С первых минут сессии предложение снова превышало спрос и с утренних 27,78/27,795 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,77/27,785 гривен, к 12:00 — до 27,755/27,77 гривен и к обеду котировки остановились на отметке 27,76/27,775 уже почти до 15:00. Причиной постепенной остановки проседания курса был Нацбанк. Он вышел на торги в первый раз после 10:00 и купил $20 млн по 27,78 гривен. Затем во второй раз вышел около 12:00 с покупкой $50 млн по 27,74 гривен и потом после 15:00 простоял с котировкой 27,72 гривны уже до самого закрытия активной фазы торгов. Именно это остановило дальнейшее проседание курса. Завершилась сессия уровнем 27,72/27,745 гривен за доллар с явным позитивным настроем для нацвалюты.

Главные события 5 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,78/27,795 просел до 27,72/27,745 гривен к концу сессии.

Нацбанк трижды выходил на межбанк с покупкой доллара по 27,78 гривен, затем по 27,74 гривны и в последний раз по 27,72 гривны. По наблюдениям участников торгов за сегодня он купил всего $70 млн: $20 млн по 27,78 гривен и $50 млн по 27,74 гривен. А по 27,72 гривны — ему уже никто ничего не продал и этот уровень был уже просто нацбанковским ориентиром для рынка.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7818 гривен, а официальный на 8 февраля 2021 года установлен на отметке 27,7711 гривен за доллар.

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Источник: МинФин