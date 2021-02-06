Pfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в Украине

Компания Pfizer в ближайшее время подаст документ на регистрацию своей вакцины в Украине. Вакцинация в Украине будет добровольной и бесплатной. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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«Состоялся телефонный звонок со штаб-квартирой Pfizer, и мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Подчеркиваю, что вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом. Недавно народные депутаты проголосовали, а президент подписал закон, который позволяет проводить регистрацию вакцины против covid-19 по упрощенной процедуре», — сказал Ляшко.

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Вакцинация в Украине

Первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 000 доз, и подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Это количество вакцины сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавируснаой болезнью.

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Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля.

Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8−16 миллионов доз вакцины от covid-19. Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

13 января издание The Wall Street Journal сообщило, что созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от covid-19 показала 50% эффективности при испытаниях в Бразилии.

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Источник: МинФин