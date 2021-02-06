Пенсионный фонд отчитался о невыполнении плана по ЕСВ: недостача 2 миллиарда

Пенсионный фонд Украины в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: espreso.tv

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Планы по поступлению

План по поступлению средств от ЕСВ в январе составлял 22 млрд гривен. Фактически ПФУ получил 19,9 млрд гривен.

Дополнительно 13,8 млрд грн Фонд получит из государственного бюджета.

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В январе 2021 года, собственные доходы Пенсионного фонда, направленные на финансирование пенсионных программ, составили 21,5 млрд гривен, Еще 12,3 млрд гривен — средства, полученные из госбюджета.

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Что ожидать дальше

Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.

В сентябре стало известно, что в 2021 году пенсии в Украине повысят в пять этапов.

Также в сентябре Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.

Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 года равнялась 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране — 11,2 млн человек.

Источник: МинФин