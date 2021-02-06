НБУ продолжает изучать возможность выпуска е-гривны — Шевченко

НБУ продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты — е-гривны исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос. Об этом в фейсбуке сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Что известно

По его словам, в 2016 году в НБУ одними из первых в мире начали изучение возможности выпуска CBDC — электронной формы национальной валюты, эмитентом которой является центральный банк.

«В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате «пилота» мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. Но это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки.

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С целью обмена знаниями и опытом относительно потенциальной возможности введения СВDC и ее места в финансовой экосистеме мы провели международную конференцию CBDCinUA2020. Участие в ней приняли исследователи из 15 стран мира и представители финансового рынка (банки и финтех)”, — добавил Шевченко.

Он добавил, что в конце прошлого года начали опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.

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Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

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Напомним

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — е-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простір».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть более 5000 грн. Вся эмиссия е-гривны вошла в обращение наличных вне банков.

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Источник: МинФин